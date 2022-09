Mercato dell'auto, ripresa in vista

Il mercato dell'auto potrebbe vedere la ripresa. Ad agosto 2022 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, in Italia le immatricolazioni sono salite di quasi il 10 per cento, mentre in Europa si registra un più 3,4.

Però il quadro resta fosco.

Servizio di Giulia Dellepiane, riprese di Guido Cravero, montaggio di Paola Bovolenta.

Interviste a: Catello Esposito, consigliere delegato Gruppo Intergea; Massimo Rattalino, titolare autosalone.