Scuola, allarme per chi la abbandona

Più di uno studente su 10 in Piemonte abbandona la scuola superiore senza conseguire il diploma. Quasi uno su cinque nella fascia d'età tra i 15 e i 29 anni non è né occupato né inserito in un percorso di istruzione o di formazione. E' l'allarme lanciato dall'organizzazione non governativa Save the Children nel suo report sulla dispersione scolastica e arriva a pochi giorni dall'inizio della scuola.

Servizio di Giulia Dellepiane, montaggio di Paola Messina.

Interviste a: Erica Bertero, responsabile di Save the Children Piemonte; Roberta Rinaldi, coordinatrice del Punto Luce Save the Children di Torino.