Scuola ai nastri di partenza

Le vacanze sono finite e ricomincia la scuola, croce e delizia degli studenti.

In Piemonte, come nel resto d'Italia, c'è grande attesa per un anno scolastico che segna il ritorno alla normalità pre-Covid: l'emergenza è dichiarata finita, niente restrizioni né didattica a distanza. Non è facile prevedere che effetto farà sui nostri ragazzi e sui loro docenti, dopo due anni così duri. I sindacati non sono tranquilli e vorrebbero che si rinforzasse il personale Ata per non abbandonare del tutto le pratiche anti Covid.

Servizio di Giulia Dellepiane, montaggio di Marco Rondoni.