Stellantis, attesa per Tavares a Mirafiori

Grande attesa a Mirafiori. Domani arriverà l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares. L'ad visiterà lo stabilimento, che conta 20mila lavoratori, dei quali incontrerà i rappresentanti, oltre al presidente di Regione e al sindaco di Torino.

Non incontrerà invece i leader sindacali nazionali, che saranno ricevuti alle 10.30, assieme ai territoriali, dal responsabile delle relazioni industriali.

Chiare le richieste delle organizzazioni sindacali: un progetto per Mirafiori che preveda nuove produzioni di autovetture, assunzioni di giovani e un polo del riciclo delle batterie delle auto elettriche. Quest'ultimo punto è una proposta condivisa con Regione e Comune.

L'ad da parte sua dovrebbe presentare un progetto per ridisegnare Mirafiori, rendendola più piccola e moderna, e annunciare una nuova organizzazione del lavoro che dovrebbe essere più produttiva e meno burocratica. Molto probabilmente Tavares porrà a lavoratori e istituzioni condizioni precise per i nuovi investimenti.

Grande assente è il Governo nazionale, che non presenziò nemmeno all'ultimo incontro del genere, tenutosi a marzo. Allora il motivo fu la pandemia, oggi le elezioni imminenti. Il Governo Draghi non può prendere impegni al posto di chi lo sostituirà a breve.

Si vedrà se l'incontro sarà proficuo per lo stabilimento e il territorio.

Servizio di Giulia Dellepiane, montaggio di Marco Rondoni.