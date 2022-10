Le code infinite dei richiedenti asilo

C'è persino un paninaro che fa le fototessere davanti all'ufficio immigrazione della Questura di Torino in Corso Verona. Tra un panino e un caffè anche una fotocopia: servizi accessori a chi appena arrivato in Italia chiede la protezione internazionale, 1.600 quest'anno, già quante in tutto l'anno scorso e il doppio che nel 2020, oltre alle 6 mila pratiche straordinarie per i profughi ucraini.

Storie di attesa, in coda, e di speranza, quella di essere chiamati oltre questa porta e di cominciare a istruire la pratica di richiesta d'asilo.

Quindici gli sportelli attivi, dotati di mediatore culturale e precedenza ai più vulnerabili - donne sole con figli per esempio - ma niente linee guida nazionali per le prenotazioni di questi richiedenti asilo, che - come prevedono le norme - si presentano qui spontaneamente. E così, assieme al lavoro di chi gestisce i flussi, in questi mesi cresce anche la coda.