Cambio di gestione dei teatri Alfieri e Gioiello

Il cambio alla guida dopo più di mezzo secolo è tra la Torino spettacoli e la società dell'impresario teatrale Fabrizio Di Fiore, che al teatro Alfieri di Torino ha preso parte alla presentazione della stagione 2022/2'23 di tre teatri del capoluogo.

C'è il serio e il faceto, il teatro leggero e i viaggi interiori, le commedie e i musical in una programmazione che è in rampa di lancio al teatro Alfieri con lo spettacolo alice, un invito a inventare, a fantasticare, a sovvertire la nostra percezione del mondo in un periodo di ripartenza.

Le interviste a Fabrizio Di Fiore, impresario, Irene Mesturino, direzione artistica Torino Spettacoli e l'artista Arturo Brachetti

Servizio di: Davide Denina

Immagini: Luciano Gallian

Montaggio: Elisa Pozzati