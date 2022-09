Terra Madre, entra nel vivo il più grande raduno di produttori di cibo al mondo

Ci sono i tanti tipi di dattero dell'Arabia Saudita, c'è il grano antico che cresce nell'Italia interna, il caffè cubano delle foreste vergini, ma anche i succhi fatti con le mele piemontesi che hanno preso la grandine.

Nella piazza intitolata al fondatore di Emergency, Gino Strada, si parla della strada verso un sistema alimentare più equo; poco oltre, invece, in questo suggestivo scenario post industriale, una delegazione macedone promuove il suo agnello biologico in cerca di nuovi clienti in Italia.

Tra globale e locale, tra commercio e attivismo, si muove la galassia di bio-diversità di Terra Madre: una scuola che è anche un fiera, l'anima di un mercato, ma anche quella di un'agorà.



Servizio di Davide Denina