Torino, giungla di monopattini abbandonati sul marciapiede

Iniziamo con una battaglia che i nostri telespettatori stanno portando avanti da settimane, quella per il risparmio energetico anche nella gestione della cosa pubblica. Chi ci scrive è Adriano Suragna: “Ore 07.00 del mattino, è già giorno "M'illumino di meno ?" - scrive ironicamente pubblicando una foto di Palazzo Lascaris, sede del consiglio regionale piemontese.

Con la seconda segnalazione un altro cavallo di battaglia di voi telespettatori, la giungla dei monopattini abbandonati ovunque capiti. “Marciapiede o parcheggio per monopattini?”. In questo caso siamo in Via Bava, a Torino.

E chiudiamo con l’autunno a Murazzano, di Luigi Carbone, che ci trascina lontano dalle brutture della città con un’immagine di dolci colline.