Quel tombino otturato da anni

Ci scrive un signore che abita a Domodossola, in via Turati. Da anni il tombino è otturato, lamenta, e nessuno si occupa di sistemarlo. Noi abbiamo contattato il Comune che ha fatto le verifiche del caso ma – fa sapere - non risulta alcuna segnalazione agli uffici competenti. Il Comune ha comunque subito provveduto a chiedere all'azienda esterna addetta alle pulizie periodiche dei tombini di programmare l’intervento quanto prima.

Ci state mandando delle belle foto di stagione, come questa di un fungo reale scattata da Monica Manavella in bassa Valle Varaita. Con le immagini ci arriva però anche da diversi telespettatori l’invito per tutti a prestare attenzione ai troppo frequenti – purtroppo – incidenti in montagna che capitano ai cercatori di funghi.

E infine da Cavaglià, nel biellese, uno stupendo arcobaleno, per questa foto di fine giornata ringraziamo Guido Cabrio.