La crepa nell'asfalto che preoccupa Moncalvo

La prima segnalazione riguarda una strada pericolosa. Si tratta della statale 457 di Moncalvo, al chilometro 19. Il telespettatore mostra queste foto di una curva, già stretta e da affrontare con cautela, in più con un taglio al centro della strada. Questo comporta disagi non solo alle auto ma soprattutto ai motociclisti e agli abitanti della zona. Abbiamo contattato Anas, competente su quel tratto di strada da maggio 2021. La società ci ha confermato di aver già previsto l'intervento di rifacimento della pavimentazione per un'estensione di 200 metri nel brevissimo periodo. È infatti già in corso la perizia propedeutica all'esecuzione degli interventi".

Vi mostriamo poi le immagini divenute purtroppo già consuete per molti ragazzi e genitori dall’inizio della scuola. Fabrizio Bertaglia ci scrive “Sono già diverse mattine che il pullman della linea cp1 delle 7.05 che collega Pianezza a Collegno fermata Fermi per prendere la metropolitana, è colmo e molti studenti non riescono a salire. Converrebbe forse che si mettesse qualche corsa in più vista la necessità. Non tutti i genitori possono permettersi di portare i ragazzi a destinazione”.

Riaprono le scuole, siamo tornati in autunno, e allora concludiamo il nostro spazio con questa immagine che rappresenta proprio “I Colori d'autunno, dal colle della Maddalena di Rosa di Tommaso di Cuneo.