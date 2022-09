Torino, rifiuti abbandonati davanti alle lamiere di una ex bocciofila

Con la prima segnalazione vi mostriamo quello che una città turistica e attrattiva proprio non può permettersi. Degrado e inciviltà. Siamo in largo Toscana a Torino angolo corso Potenza 99. Si vede un “turet”, siamo vicino a una ex bocciofila recintata con lamiere, non ci sono cestini e i rifiuti vengono abbandonati dove capita, lasciati marcire sotto le intemperie. Chi ci manda questa foto è il Comitato spontaneo Lucento Storica.

Seconda segnalazione. Anche qui una abitudine consueta quanto deprecabile, quella di abbandonare le bici a noleggio sul fiume, in questo caso siamo sul Dora.

Infine, un'altra cartolina dal piemonte e dalla sua orografia. l'immagine del Monte Rosa imbiancato dalla neve di questi giorni e ripreso dalla Valsesia. Ce lo manda Carla Piai di Prato Sesia. pienamente in sintonia con il nostro hastag della settimana, #ciaoestate.