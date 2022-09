Omicidio Miri, funerali in Albania

Saranno in Albania ma con data ancora da definire i funerali di Fatmir Ara, l'impresario edìle trovato senza vita sabato a San Carlo Canavese. Con l'accusa di omicidio premeditato è stato fermato un operaio di 30 anni di Mathi. L'uomo, sentito dai carabinieri della compagnia di Venaria e poi in Procura, ha confessato e fornito le indicazioni per il recupero del telefono della vittima, dei guanti utilizzati per commettere il delitto e dell'arma impiegata, un fucile da caccia regolarmente detenuto.