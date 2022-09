Ucciso dal bus a Torino, si indaga sul funzionamento delle porte

C'è il funzionamento delle porte automatiche degli autobus della gtt al centro dell'inchiesta della Procura di Torino sulla morte di Giuseppe Pesce. L'uomo, settantenne, era stato investito dal 14 in via Artom, nella periferia sud della città, due settimane fa, dopo che il braccio era rimasto incastrato nelle porte del mezzo. In presenza di un oggetto, le porte - proprio per questioni di sicurezza - dovrebbero riaprirsi. Per questo il pm Giorgio Nicola ha disposto una consulenza tecnica.