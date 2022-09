Novara spegne monumenti e palazzi

Il caro bollette rischia di mandare all'aria anche i bilanci dei Comuni. Che corrono ai ripari. Novara spegne i suoi monumenti e palazzi. Alcuni per tutta la notte, come la facciata del municipio, l'Ossario della Bicocca e la teca di vetro all'Angolo delle Ore. Altri a mezzanotte, come la cupola di San Gaudenzio. Corrono ai ripari anche altre realtà: a Villanova d'Asti due ore in meno di illuminazione pubblica. Mentre Trofarello chiude le sedi periferiche accorpando i servizi nella sede centrale.