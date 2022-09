In volo per un sorriso

10 aerei dell'Aero Club Torino si sono alzati in volo oggi dall'Aeroporto di strada della Berlia per far vivere ai bambini in cura all'ospedale infantile Regina Margherita una giornata speciale.

150 persone tra piccoli e accompagnatori hanno potuto vedere la città dall'alto e poi assistere allo spettacolo del Circo FLIC, e a quello del mago Marco Berrì.

Conclusione con la consegna dei diplomi di volo ai piccoli aviatori.