Tennis in piazza per ragazzi e adulti tra settembre e ottobre

E' partito dal Parco del Valentino il percorso verso le Atp Finals di Torino. Mancano meno di due mesi al grande appuntamento tennistico mondiale in programma al Pala Alpitour dal 13 al 20 novembre e così fra settembre e ottobre sei parchi e luoghi iconici di Torino diventeranno location di Tennis in Piazza. Una manifestazione organizzata dalla Federazione Italiana Tennis, in collaborazione con il Comune e l'Ufficio Scolastico Regionale, aperta a ragazzi e adulti che vorranno avvicinarsi al tennis. Ad assisterli, in un campo da 10 per 16 metri, ci saranno gli esperti dell'Istituto di Formazione Lombardi.