Golf paralimpico, i big mondiali in gara a Torino

ll 2022 ha segnato una svolta per il golf paralimpico italiano, con la creazione dell’Ordine di merito per gli atleti disabili, cioè la classifica nazionale, e l'inserimento di nuovi tornei internazionali nel circuito EDGA, la federazione europea di riferimento. Una delle principali competizioni è nata al Circolo La Mandria di Torino, con 70 partecipanti da tutto il mondo, da Cile a Israele. Diversi i professionisti. Ci sono anche due inglesi, madre e figlia, Martine e Heather Gilks, in lutto per la morte di Elisabetta.

Servizio di Ludovico Fontana, montaggio di Giancarlo Raviola

Interviste a José Bagnarelli, Matteo Delpodio, Tiziana Nasi