La cucina dei Nativi americani

Riso selvatico del Minnesota che si trasforma in arancini. Mais rosso messicano e aceto di sciroppo d'acero dal New Mexico. Hanno viaggiato dal Nord America fino in Piemonte, nella medievale Rocca di Arignano, insieme a lui, lo chef Sioux, Sean Sherman. Per una cena all'insegna del recupero della cucina dei nativi americani.

Chef Sean spiega il menù:

“Per tantissimo tempo, quando la gente pensava al cibo americano, pensava ad hambuger e coca cola. In realtà i nativi americani hanno sempre vissuto dei loro prodotti, coltivati in modi eccellenti. Oggi mettiamo insieme tutti questi ingredienti per mostrare ai nostri ospiti che cos'è il vero cibo nord-americano”.

Ingredienti che nelle cinque portate del menù si fondono con i prodotti locali: frutta e verdura comprate a Porta Palazzo, e le erbe aromatiche direttamente dall'orto della Rocca. Cibi lavorati a quattro mani insieme ai padroni di casa.

Chef locale:

“è stato molto bello vedere i punti diversi, l'utilizzo di materie prime anche conosciute da noi ma diverse, loro sono arrivati con tre tipi diversi di mais hanno fatto una panna cotta al mais, quindi c'è una commistione di ricette”

Rigenerazione è il tema di Terra Madre di quest'anno. Per chef Sherman significa nutrirsi nel rispetto dell'ambiente. A chilometro zero.

Chef Sean:

"Dovremmo far sì che il nostro cibo rifletta davvero i sapori del nostro territorio. Alcune parti d'Italia lo fanno già, e sono molto orgogliose del loro cibo locale. Anche noi nativi abbiamo una grande conoscenza delle piante selvatiche che abbiamo. Per noi ciò che ci circonda è tutto cibo o medicina naturale.

Servizio di Manuela Gatti

Interviste a: Sean Sherman, Chef Sioux; Lorenzo Careggio, Chef