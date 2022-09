Vigili del fuoco di Vercelli al lavoro per lo scoppio di una palazzina a Pavia

Una violenta esplosione si è verificata in una palazzina di due piani nel comune di Palestro (Pavia), in Lomellina ai confini con la provincia di Vercelli. Tre le persone rimaste ferite, di cui una, in gravi condizioni, trasportata in ospedale con l'elisoccorso in codice rosso. Sono rimasti coinvolti anche due cani di piccola taglia, che si trovavano nell'appartamento che ha riportato i danni maggiori.

Le cause dell'esplosione sono in via di accertamento ma sembra probabile siano dovute a una bombola di Gpl. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118, oltre ai vigili del fuoco del comando di Pavia con un'autoscala, assistiti anche dai colleghi di Vigevano (Pavia) e dei pompieri volontari di Robbio (Pavia) con l'assistenza anche di una squadra di vigili del fuoco giunta dal vicino comando provinciale di Vercelli.

Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per risalire alle cause dell'incidente, e il sindaco di Palestro (Pavia).