Le batterie ufficiali del Palio di Asti

Annullate le prove ufficiali per pioggia

Entusiasmo alle stelle ad Asti, in piazza San Secondo, per la presentazione ufficiale dei fantini. Ma, dopo la festa, la pioggia della notte ha determinato la sospensione delle prove ufficiali di questa mattina, saltate anche quelle del pomeriggio.

Con gli eventi e i cenoni di rioni, borghi e comuni già in corso, si va definendo anche la griglia della gara di domenica. Dopo la presentazione si è infatti provveduto all'estrazione delle tre batterie, che scenderanno in pista domenica alle 16: nella prima ci saranno Castell'Alfero, San Secondo, Viatosto, Santa Maria Nuova, Nizza Monferrato, San Pietro e San Damiano d'Asti. Nella seconda batteria ci saranno Baldichieri, Tanaro, Santa Caterina, Canelli, San Lazzaro, Torretta e Montechiaro. Nella terza, San-Martino-San Rocco, i campioni in carica di Cattedrale, San Marzanotto, San Paolo, Moncalvo, Don Bosco e San Silvestro.

Conclusa intanto la due giorni di visite ai cavalli: non hanno passato le visite severe della commissione veterinaria i cavalli di Tanaro, Cattedrale, San Marzanotto. Tutti i rioni, borghi e comuni potevano però portare alle visite due cavalli, e tutti sono risultati con almeno un animale idoneo alla corsa. Idoneità alle gare degli animali che verranno verificate anche durante le prove ufficiali.