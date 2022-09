Alla festa Fiom di Torino: "Tavares ci convochi o andiamo noi a Parigi"

servizio di Davide Lessi

montaggio di Cristiano Gaviglio



Tra 13 giorni a Torino arrivano i vertici di Stellantis. E già si parla di un piano di riconversione di Mirafiori. Ma alla festa della Fiom, in corso in queste ore allo Sporting Dora di corso Umbria, non si respira troppo entusiasmo. Anzi. I delegati sindacali denunciano come due temi chiave, come i nuovi ingressi con contratti stabili e gli aumenti salariali, siano stati dimenticati. Tanto dalla campagna elettorale quanto dalle aziende.

Il segretario generale nazionale Michele De Palma racconta come i sindacati non siano stati interpellati né convocati per il tavolo del 20 settembre. Più ottimista il segretario torinese della Fiom Edi Lazzi che spera ancora in una convocazione da parte di Stellantis dopo il primo vertice con il sindaco Stefano Lo Russo e il governatore Alberto Cirio.