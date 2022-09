"La Juve del futuro è qui"

servizio di Davide Lessi

montaggio di Claudio Biasiotto

Interviste a: Maurizio Arrivabene, ad della Juve; ai giocatori Fabio Miretti, Matias Soulé, e Nicolò Fagioli; e al ds Federico Cherubini.

L'amministratore delegato della Juve, Maurizio Arrivabene, risponde a chi ha criticato l'ultima sessione di mercato. Nessuno ha messo in discussione la grandezza di campioni come Pogba e Di Maria, semmai la loro età. E l'ad si presenta con i tre giovani più talentuosi, tutti passati dalla seconda squadra - l'Under 23 - alla rosa allenata da Massimiliano Allegri.

Il saluzzese Fabio Miretti, dalla Juve da quando ha 8 anni ed esordiente da titolare in Champions contro il Paris Saint Germain. Nicolò Fagioli, fresco di promozione in A dopo il prestito con la Cremonese. E Matias Soulé che vuole convincere l'ambiente Juve come ha già fatto con la nazionale argentina.

A tirare le fila del progetto Under 23 è il direttore sportivo Federico Cherubini: "Non più del 2-3% dei chi disputa la primavera arriva in Serie A. C'era qualcosa che mancava, la seconda squadra".

La prima di squadra intanto è già proiettata sulla sfida di domenica contro la Salernitana. E soprattutto pensa già a mercoledì prossimo quando a Torino, per la seconda partita di Champions, arriva il Benfica.