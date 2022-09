"Donna, vita e libertà". Da Torino a Teheran: l'urlo in difesa delle iraniane

servizio di Davide Lessi

Tre donne che ballano con un velo a coprirle l'intero volto. Addosso i colori della bandiera dell'Iran. Poi il velo cade, la musica si ferma e parte un grido. "Donna, vita e libertà". È una manifestazione che unisce Torino a Teheran quella andata in scena questo pomeriggio, venerdì 23 settembre, in Piazza Castello.

Da una settimana in Iran si contano le vittime della repressione per le strade: oltre quaranta. A scatenare le protesta è stata la morte di Mahsa Amini, una ragazza di 22 anni deceduta mentre era nelle mani della polizia per un velo mal indossato. Nonostante la contramanifestazione di regime a Teheran, la protesta dilaga in ben 80 città del paese. E la solidarietà arriva da tutto il mondo. Torino compresa.