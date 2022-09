Aerospazio, stampanti 3D e nuove tecnologie: a Torino gli stati generali dell'innovazione

Questo fanno gli innovatori. Migliorano la qualità della nostra vita. Lo capisci camminando al nuovo binario delle Ogr di Torino per l'Italian Tech Week, evento unico nel panorama italiano. Qui dove un tempo si riparavano i treni ora si creano nuove connessioni. “Il mondo dell'innovazione e delle start up nazionali e internazionali si trova qui". dice Massimo Lapucci, ad delle Ogr.

Più di 150 speaker provenienti da tutto il mondo, sedici lezioni per imparare l'innovazione da protagonisti, tre grandi competizioni. Sono alcuni numeri di questa due giorni. Tra i temi principali, qui a due passi dal Politecnico, anche quello dell'aerospazio e dei suoi giovani interpreti. Come Eugenia Forte, program manager di Takeoff: "Grazie alla cittadella dell'aerospazio e alla collaborazione con le start up sta crecendo molto. Un trend sempre più in crescita e Torino è protagonista di questa crescita".



Interviste a Massimo Lapucci, ad delle Ogr e segretario Fondazine Crt, e a Eugenia Forte program manager di Takeoff