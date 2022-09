Paro: "Juric? Soffre a guardare il Toro da casa"

Ivan Juric sta meglio. E' alle prese con una brutta polmonite e si sta curando a casa. Ma domani alle 18 vorrebbe essere a San Siro sfidare con il "suo" Toro l'Inter di Inzaghi.Decideranno i medici se dargli il via libera. Il suo vice e alter ego in panchina, Matteo Paro, resta prudente. Anche se ci tiene a dire che il mister non ha smesso un secondo di seguire la squadra. L'altro neo, in questo entusiasmante inizio di campionato, è l'attacco poco proficuo: solo un gol, quello di Sanabria contro il Monza, è arrivato da punte di ruolo. Le parole di Matteo Paro, vice allenatore del Toro.

Servizio di Davide Lessi

montaggio di Marco Rondoni