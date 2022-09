Un concorso a premi per la migliore idea di risparmio dell'energia

Un concorso a premi per privati e attività commerciali contro il caro bollette: è la soluzione messa in campo dal comune di Quarona, nel vercellese, parte di un piano di emergenza contro l’aumento dei prezzi del gas: in palio duemila euro di montepremi per chi dimostrerà di aver risparmiato di più sul consumo rispetto all’inverno scorso. Ma anche una provocazione secondo il sindaco Francesco Pietrasanta.



Il livello di aumenti è tale, soprattutto per gli esercenti, che la richiesta alle istituzioni è di andare oltre il concorso a premi, con interventi concreti per ridurre l’impatto dei costi energetici.



Nel servizio l'intervista al sindaco di Quarona Francesco Pietrasanta e ad alcuni esercenti del paese.

Servizio di Simona Marchetti