Prof a 21 anni, docente da record all'Ipsia Lombardi di Vercelli

Dai banchi alla cattedra in meno di due anni: è il percorso record di Lisa Martin, 21 anni, docente di laboratorio di scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda, diplomata nel 2020 all’Ipsia Lombardi di vercelli. Istituto in cui ha preso servizio pochi giorni fa dopo aver superato il concorso per l’immissione in ruolo.

Una passione per la moda, il cucito e il disegno che viene da lontano, e che si è consolidata sui banchi. Una ragazza determinata durante tutto il suo percorso scolastico, fino a raggiungere il suo obiettivo: tornare in classe, ma dall'altra parte della cattedra.

Nel servizio le interviste di Lisa Martin, della sua docente Roberta Bestetti e della dirigente Antonella Aliberti.