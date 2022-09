L'asta della refurtiva recuperata, confiscata o sequestrata

Orologi, gioielli, con offerte telematiche: all’Istituto vendite giudiziarie di Novara ieri sono stati messi in vendita i corpi di reato non reclamati dai proprietari. L’asta è partita da offerte dai cinque euro in su, con gioielli e orologi soprattutto, di varie fogge e di diverso valore.

L’istituto di vendite giudiziarie di Novara è il concessionario governativo che gestisce questo servizio anche per i tribunali di Vercelli, Biella, Verbania e Pavia; si occupa della vendita di beni provenienti da sequestri, confische, corpi di reato non reclamati dai proprietari. Online si possono anche acquistare beni immobili, moto e auto, abiti e mobili.

Servizio di Simona Marchetti,

Montaggio di Elisa Pozzati

Intervista a Fabio Donino, referente Istituto vendite giudiziarie Novara