Premiati i Maestri del gusto 2022. La storia di Fabrizio Racca

Fabrizio Racca, 40 anni, pasticciere, è uno dei 222 Maestri del gusto premiati a Torino dalla Camera di commercio, Slow Food e dal Laboratorio chimico camerale. Per Fabrizio Racca la soddisfazione come pasticciere arriva dopo aver percorso una strada un po' diversa dal solito.

L'unione di due mondi, quello del design al Politecnico e quello della pasticceria, che sembrano distanti ma che hanno in comune impegno e studio per arrivare a costruire una piccola impresa che dà lavoro a oltre 20 persone anche in un periodo di crisi come questo.

Servizio di Dario Moricone

Riprese Guido Cravero

Montaggio Alessandro Mancuso

Intervista a Fabrizio Racca, pasticciere.