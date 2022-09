Al Novara il derby delle risaie

Pro Vercelli contro Novara, come dire l'altro piemonte assieme all'Alessandria, oltre a Torino. Come dire Polvere di stelle chiamate Silvio Piola che giocò in tutte e due le squadre. Ma forse nessuno se lo ricorda più dagli spalti mentre ricordano bene come il pallone è una storia di denaro che è scritta piu' dai bilanci dei presidenti e dai fallimenti che dalle rovesciate di Piola. Qui da un fallimento esce il Novara e con la forza della disperazione batte 2 a 1 la Pro Vercelli. E continua la sua corsa a un solo punto dalle capolista di serie C, Padova e FeralpiSalò.

Eppure ad inizio gara c'era ancora l'illusione delle bianche casacche che hanno vinto sette scudetti. Era bastato all'ottavo minuto un susseguirsi di scambi, un prendersi spazio di Matteo Della Morte, un po' alla Raspadori, e mettere la palla in rete per accendere la candelina sulla torta dei 130 anni di storia compiuti.

Invece dopo mezz'ora d'illusioni arriva l'eroe del Novara ai tempi della serie B, Gonzales che si prende una palla di Rocca e la butta nell'angolo di prepotenza: 1 a 1. Non finisce qui, perchè nel secondo tempo - al 65esimo - arriva il rigore per gli azzurri. Galuppini sbaglia il tiro ma non la ribattuta. E' il 2 a 1 per il Novara. La Pro Vercelli sa opporre solo un colpo di testa di Comi senza esito e poi una irruzione di Musacchio che si trova una palla regalata in area, ma il portiere Pissardi la riprende sulla linea.

Servizio di Gian Piero Amandola