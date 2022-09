Missione sulla luna, da Torino una tesi di tre studenti fa sognare

Rimandato il lancio della missione Artemis ma non il progetto di tornare presto sulla luna questa volta per rimanere. Fondamentale, nella corsa allo spazio, che attira grandi investimenti, il ruolo di Università e Politecnici. Architettura a Torino studia come costruire le abitazioni lunari e una tesi di tre giovani fa intravedere un vicino futuro.

