Di Perri: "La malattia è cambiata"

L'infettivologo dell'Università degli Studi di Torino, Giovanni di Perri spiega di che cosa parliamo quando parliamo di Sars Cov 2 oggi. Tornano a salire i contagi, sono 3.415 i nuovi casi registrati dalla regione. il tasso di positività è il 19,3%, oltre 17mila e 600 i tamponi processati

In questo quadro che desta qualche preoccupazione c'è però il numero sostanzialmente stabile dei ricoveri: 295 in terapia ordinaria (+2 rispetto a ieri), 5 in terapia intensiva (-1) rispetto alle precedenti 24 ore. Non ci sono decessi nell'ultimo bollettino

Nel frattempo la regione è ponta a distribuire la quarta dose di vaccino a tutti gli over 12. a partire da venerdì ci si potrà prenotare mentre lunedì prossimo ci sarà la chiamata diretta per gli over 60.

Servizio di Laura Preite