L'alba sul Rosa per i 150 anni dalla prima salita

150 anni fa la prima salita al Monte Rosa dalla parete est. Una vera impresa per quel periodo che è stata ricordata nel week end a Macugnaga. Tra le iniziative, l'ascesa in quota in funivia di notte per poter ammirare l'alba sul massiccio,colorato appunto, di rosa.

Servizio di Maria Elena Spagnolo, montaggio di Claudio Biasiotto

Intervistati Claudio Schranz, guida alpina; Bruno Migliorati, presidente Cai Piemonte