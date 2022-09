Il ritorno del campionato di serie A

Juve e Toro lavorano a ranghi ancora ridotti in vista della ripresa del campionato. Solo domani Allegri e Juric ritroveranno infatti tutti i giocatori impegnati con le nazionali, una sosta che ha però rilanciato alcuni degli elementi che si erano presentati alla pausa in crisi. Su tutti Dusan Vlahovic che con il suo gol ha trascinato la Serbia nella Lega A di Nation League, ma anche i granata Milinkovic-Savic e Lukic hanno dato il loro contributo al successo della nazionale di Belgrado. La sosta permetterà anche di recuperare molti dei giocatori infortunati.

Tra i bianconeri, oltre a Scezny, anche lui protagonista in nazionale, torneranno pienamente disponibili Rabiot, Locatelli, Alex Sandro e Cuadrado. Energie indispensabili per il tour de force che attende i bianconeri che fino alla sosta del Mondiale dovranno giocare ogni tre giorni. Ma l'infermeria si è svuotata anche in casa granata dove torneranno arruolabili Miranchuk e Ricci e così anche Juric potrà però contare su un numero maggiore di alternative nei reparti cruciali per risolvere il problema del gol.

Servizio di Stefano Tallia