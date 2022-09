Al Museo Ettore Fico una collettiva con opere delle collezioni mai esposte prima

Un viaggio lungo 500 anni. Dal pittore fiammingo Paul Brill autore di sogno o son desto all'autoritratto di Mattia Moreni del 1940. Sono solo due esempi della ricerca degli artisti nei secoli esposti al museo Ettore Fico. In mostra le collezioni conservate fino ad ora nei depositi che oggi vengono proposte ai visitatori. Oltre 150 opere, alcune mai esposte prima.



Titolo della colletiva che spazia dal lascito Luigi Serralunga, al fondo di opere di Ettore e Ines Fico passando dalla Donazione Renato Alpegiani, Eclettica proprio perché le 150 opere in mostra sono state selezionale in base a similitudini assonanze ma anche opposizioni.

Fanno da cornice altre due esposizioni. i Photopastel di Patrizia Mussa. Architetture auliche in fotografia. dalla reggia di caserta al teatro la fenice. Scatti stampati, e poi colorati a mano con pastelli e acquerelli. Ad arricchire il viaggio artistico le opere pittoriche degli anni Settanta dello stesso Ettore Fico. Le mostre sono visitabili fino al 18 dicembre.

Servizio di Elisabetta Terigi

Montaggio di Marco Rondoni

Intervista a Dario Busto, direttore del Museo Ettore Fico e curatore di Eclettica!