Francesca Comencini a "Job Film Days"

Il lavoro secondo una ragazza vietnamita che dalla campagna si trasferisce a Saigon oppure la vita di due ragazze che di mestiere fanno le falegname in repubblica ceca e progettano di aprire un laboratorio per sole colleghe femmine. Sono due delle prime nazionali della terza edizione di Job Film Days. Ospite d'onore con la proiezione di tre suoi film legati ai temi dell'occupazione Un giorno speciale, In fabbrica e Mi piace lavorare (Mobbing) la regista e sceneggiatrice Francesca Comencini



Un viaggio attraverso oltre 60 film di 22 paesi, in anteprima mondiale l'opera dedicata al lavoro minorile del Centro Internazionale di Formazione dell'Onu

storie di rivolte operaie come nel serbo Working Class Heroes e di lotta tra governo e magistratura come nel polacco Judges under pressure.

Servizio di Elisabetta Terigi

Montaggio di Alessandro Mancuso

Intervista a Francesca Comencini