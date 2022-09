Ballo che diventa scultura. La prima nazionale di Vessel inaugura Torinodanza 2022

Corpi di ballerini che diventano statue. La danza che si trasforma in scultura. E' stato Vessel del coreografo franco belga Damien Jalet a inaugurare alle Fonderie Limone di Moncalieri l'edizione 2022 di torino danza



Jalet con il contributo dell'arte visiva del giapponese Kohei Nawa e con le musiche originali di Marihiko Hara in prima nazionale parte da visioni arcaiche che evocano le sculture antiche prive di teste e arti. Si mescolano antico e contemporaneo, concreto e astratto, carne e pensiero. A fare da cornice allo spettacolo inaugurale la passeggiata di Ambra Senatore con Fuori campo occasione per osservare il mondo attraverso lo sguardo di un'artista.

Servizio di Elisabetta Terigi

Montaggio di Giancarlo Raviola

Intervista a Anna Cremonini, direttrice artistica di Torinodanza