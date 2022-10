Alberghi strapieni a Torino e Provincia

Bene il turismo a Torino e provincia. Confesercenti parla di camere d'albergo piene al 99 per cento. La previsioni si riferisce al Ponte di Ognissanti, che ricorre per la Festività religiosa. In tutta Italia la stima è di 5milioni di pernottamente, 1,2 milioni in più dell'anno scorso. C'è voglia di uscire di casa e conoscere il proprio territorio. Lo confermano anche i dati del Museo Rai della Tv e della Radio che ha comunicato i dati strabilianti. Ieri è stato registrato il record di sempre con duemila e 531 visitatori. A partire dal 2022 sono stati 53mila e l'anno si deve ancora chiudere. Ottobre, spiega il Direttore del Museo Alberto Allegranza, ottobre 2022 sarà il migliore mese da quanto esiste il museo, chiuderà con 13mila visitatori.