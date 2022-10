All'allenatore campione del mondo Ferdinando De Giorgi la "Castagna d'oro"

A pochi giorni dal titolo mondiale non cala il bagno di folla e di entusiasmo per Ferdinando De Giorgi, l'allenatore della nazionale italiana di pallavolo. Con lui a Frabosa Sottana, nel cuneesee, altri grandi personaggi dello sport e della musica per ricevere il premio “La Castagna d'oro”.

Interviste a: Arianna Fontana; Yeman Crippa e Ferdinando De Giorgi