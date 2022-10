Allegri "la partita col Milan con finisce mai"

Massimiliano Allegri affronta la partita contro il Milan con la sua Juve che va a corrente alternata, fra sconfitte dove l'energia non si trova, peggio del gas, come nella sconfitta col monza, una vittoria col bologna con la forza della memoria della juve che fu, la vittoria in Champions contro il Maccabi, con l'acqua alla gola e con l'ultimo quarto d'ora in cui s'è rischiato di affogare. forse perché senza Pogba Chiesa, Milik invece dovrebbe rientrare, è di una cilindrata inferiore di quella dello scorso anno.