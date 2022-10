Allegri out, Christillin: "Pesanti responsabilità, ma arriverà a fine stagione"

Allegri out? Parla Evelina Christillin. Una crisi profonda: di uomini, di idee tattiche antiquate, di conti in rosso, di strategie sul mercato. Andrea Agnelli ha ribadito la sua fiducia in Massimiliano Allegri, specificando che i conti andranno fatti a giugno. Quando per Allegri, evidentemente, non tirerà una bella aria. Agnelli si è detto scettico sui cambi di allenatore in corso. Nel mondo Juve, resta però l'interrogativo: se entro la pausa non ci sarà una svolta, Allegri può saltare? Evelina Christillin, da tifosa, dirigente e donna vicina alla famiglia Agnelli, dice la sua.

Christillin: “Non vedo un esonero in vista per Allegri”

“Non credo che Allegri verrà esonerato a metà stagione. Come ha detto il presidente Agnelli, i conti si faranno a giugno. Credo che cambiare durante la pausa dei Mondiali creerebbe ancora maggiore confusione”. Intanto, però, c'è il derby: squadra in ritiro alla Continassa, per ritrovare forma fisica. E, soprattutto, mentale. “Rialzarsi non sarà facile. In tanti di anni di tifo bianconero, non ricordo un momento così buio. Ma bisogna ripartire: c'è un quarto posto da conquistare. E poi, chissà, l'Europa League”.