Ambiente e clima, le sfide del Fai. La quinta puntata dello speciale Tgr

L'ambiente è prioritario per il Fai fin dal suo nome: Fondo per l'ambiente italiano. Insieme alla direttrice culturale dell'associazione, Daniela Bruno, abbiamo toccato con mano come e dove questo stretto rapporto si manifesta.

Villa Necchi Campiglio, a Milano, è la cornice di un nuovo progetto multimediale che racconta il capoluogo milanese e il suo legame, nel tempo, con l'acqua. Ed è anche esempio di sostenibilità applicata agli edifici più datati.

Le Saline Conti Vecchi di Assemini (Cagliari) raccontano di una sinergia rara tra il lavoro dell'uomo e la natura. Il complesso Suor Orsola Benincasa, a Napoli, racchiude invece una storia unica nel suo genere.

Infine, in questa quinta e ultima puntata dello speciale TGR verso le Giornate Fai d'Autunno, il nostro faro si è acceso su Borgo Bivongi (Reggio Calabria).