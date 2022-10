Pronto il progetto per curare i siti italiani inquinati. E' una rete di Sanità Ecologica

Dal 2020 un miliardo e mezzo di euro è stato destinato a finanziare un piano di salute ecologica per monitorare la presenza di inquinanti killer nell'ambiente. Ma in Italia manca ancora un quadro completo e aggiornato delle malattie legate all'inquinamento industriale, o legate allo smaltimento illegale di rifiuti nell'ambiente. Parla l'oncologo e genetista Antonio Giordano, incaricato dai Ministeri Ambiente e Salute di redigere il piano per eliminare i danni ambientali, curare le persone a rischio, creare strutture sanitarie all'avanguardia per la prevenzioni e di tumori e malformazioni genetiche legate all'inquinamento. Non possiamo vivere sani in un aqmbiente malato - dice. Abbiamo le conoscenze, le tecnologie, i finanziamenti ora dobbiamo agire per proteggere la popolazione.