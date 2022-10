Arriva il documentario sui viaggi del Papa nel mondo

“Non pensare mai che la lotta che conduci quaggiù sia del tutto inutile. E soprattutto sogna, non avere paura di sognare”. Si apre con queste parole di papa Francesco il documentario di Gianfranco Rosi, in viaggio, nelle sale. Attraverso 34 viaggi in 57 Paesi, il regista segue il Papa, che porta conforto e messaggi di speranza in mezzo a pandemie, guerre, catastrofi, in tutto il mondo, dalle carceri del Perù ai migranti di Lampedusa.

Nel servizio l'intervista al regista.