Torino si prepara alle ATP Finals 2022

ATP Finals Torino 2022, ci siamo. Il conto alla rovescia a Palazzo di città è già partito. Il 13 novembre, al via le ATP Finals. Fino al 20, Torino tornerà ad essere la capitale del tennis. Tra i primi 8 del mondo, già sicuri di giocarsela Alcaraz, Nadal, Ruud, Tsitsipas e Djokovic. Durissima per gli italiani Sinner e Berrettini, che nel ranking figurano, al momento, rispettivamente al 13esimo e al 15esimo posto. Tennis azzurro che spera però nel doppio con la coppia Bolelli-Fognini.

Modello Eurovision

Torino, intanto, si prepara. PalaAlpitour pronto a rimpire tutti i suoi 15mila posti. E si spera che, almeno così, il caos biglietti non ci sarà. Il villaggio con sponsor e iniziative, quest'anno, non sarà a piazza San Carlo ma in piazza d'Armi, di fronte al palazzetto. Obiettivo, fornire pause e intrattenimento proprio lì, a due passi dai campioni. A Palazzo madama, invece, la Casa del tennis. Insomma, per l'assessore del Comune di Torino allo Sport e ai Grandi eventi, Mimmo Carretta, “saranno delle ATP Finals modello Eurovision: un grande evento sportivo, diffuso in tutta la città, che diventa un modo per far conoscere Torino e attrarre turisti”.