Bollette raddoppiate e servizi a rischio nel Piemonte Orientale

Bollette più che raddoppiate, investimenti al minimo, servizi per i cittadini appesi a un filo: anche per gli enti locali del Piemonte Orientale, il caro energia si fa sentire. Sui bilanci pesano aumenti da decine se non centinaia di migliaia di euro, a seconda della dimensione del comune.

Caro bollette anche per Atc Piemonte Nord, che gestisce quasi 15 mila immobili nelle province del quadrante. Anche in questo caso i costi sono passati da 3 milioni e mezzo di euro a oltre dieci milioni e mezzo di spesa, per una platea di utenti, circa 60 mila inquilini totali, particolarmente fragili dal punto di vista economico. Il vero banco di prova saranno quindi i bilanci dell'anno prossimo: un test importante anche per la tenuta sociale delle comunità locali.

