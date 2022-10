I cavi sottomarini che connettono il pianeta

servizio di Simona Tanzini

Un mondo sommerso che unisce le terre emerse, avvolge il pianeta e collega i continenti; una ragnatela di cavi sotto mari e oceani che crea la ragnatela globale. Senza, non potrebbe esistere internet. Sono circa 450 i cavi sottomarini in fibra ottica che circondano e collegano i continenti, ma quelli più importanti sono i transoceanici, che non arrivano a 50 e possono costare anche 250 milioni di dollari. Permettono circa il 99 per cento del traffico internet globale, come spiega Pierluigi Poggiolini, professore ordinario di telecomunicazioni e fibra ottica al Politecnico di Torino.