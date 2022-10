"È stata un'esecuzione criminale". Nel quartiere dove viveva Giuseppina Arena

Via Togliatti, Chivasso, quartiere Coppina. Tra i vicini di casa non si trovano risposte. Solo domande. Una su tutte: perché una persona così innocua è stata uccisa in maniera così efferata? Giuseppina Arena, Giusi come la chiamano tutti, 52 anni compiuti proprio nel giorno del suo omicidio, aveva due passioni: gli animali, una decina tra cani e gatti, e il canto. Intonava strofe inventate sulla sua vita, una vita ai margini, di periferia, ma dignitosa.

Il consorzio intercomunale dei servizi sociali le portava il cibo a casa. Il giorno in cui è morta, è rimasta la scatola fuori dalla porta. Lei non è mai rientrata. Forse era diretta a Montanaro, mezz'ora in bici da Chivasso, dove vivono la madre e il fratello più giovane, Angelo. Non c'è mai arrivata, la sua vita è finita sotto il cavalcavia dell'alta velocità Torino-Milano. Una fine tragica, per un'anima tanto innocua quanto unica come quella di Giusi.