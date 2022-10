Leggere la crisi climatica nelle nuvole. Parla fisico dell'atmosfera Vincenzo Levizzani

Nembostrati, cumulonembi, altostrati, solo alcuni dei nomi che indicano particolari conformazioni di nubi. Vincenzo Levizzani fisico del Cnr le studia da una vita. E nel suo libro "Piccolo manuale per cercatori di nuvole" invita ad alzare lo sguardo verso un fenomeno atmosferico che ci accompagna da sempre. “Le nubi sono una componente fondamentale del ciclo dell'acqua, che significa evaporazione dell'acqua dai mari, dai laghi, dagli oceani, quindi la condensazione, la formazione delle nubi, la caduta della pioggia, e appunto l'acqua che percola nei suoli e torna al punto di partenza. Senza tutto questo non abbiamo l'acqua per bere, l'acqua per l'agricoltura”. Dallo stato di salute delle nubi passa anche la comprensione dei cambiamenti climatici. Nell'ultima estate abbiamo assistito a uno spostamento dell'anticiclone africano di 200 - 300 chilometri verso nord. Il risultato è stata un'estate calda e senza piogge per il bacino del mediterraneo. "Mi preoccupa perché il ciclo dell'acqua ha subito una variazione importantissima a causa dei cambiamenti climatici in alcuni luoghi; come da noi per esempio: c'è molta meno acqua, quindi abbiamo siccità prolungata, mentre invece in altri luoghi come il sud est asiatico i luoghi monsonici c'è un accelerazione e più acqua. Quindi l'acqua viene spostata da una parte all'altra del pianeta in un modo che non riusciamo a prevedere e ciò mi preoccupa molto". Le nuvole si studiano con l'osservazione, con i radar meteorologici e con una fitta rete di satelliti che in tempo reale restituiscono una visione globale. A preoccupare è l'analisi degli stratocumuli marini. Nuvole che ricoprono gli oceani su vaste aree come una vera e propria coperta, aiutando a regolare la temperatura della terra. Di solito hanno uno spessore di oltre un migliaio di metri, ma qualcosa sta cambiando. “Gli stratocumuli marini si stanno assottigliando, assottigliandosi fanno entrare più radiazione infrarossa e agiscono, paradossalmente, al contrario da effetto serra, tenendo intrappolata questa radiazione infrarossa e quindi aumentando la temperatura. E questa è una cosa che preoccupa perché le estensioni sono enormi”. Le nuvole non solo una componente scenografica ma un elemento fondamentale di quel tutto interconnesso che è il nostro mondo e che in un periodo di riscaldamento globale stiamo mettendo a rischio.