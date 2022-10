I comuni piemontesi alla sfida della transizione digitale

Servizi online ai cittadini attraverso lo spid, pagamenti elettronici, protezione dei dati. La digitalizzazione dei comuni è una delle direttrici più delicate in cui si articola la strategia del Pnrr sui territori: in Piemonte, sono già stati stanziati 93 milioni, oltre ai 5 milioni messi n campo dalla Regione attraverso i fondi Fesr per la transizione verso il cloud, con oltre 100 amministrazioni che hanno iniziato questo percorso.

Il problema è che solo i più grandi riescono a implementare questi processi. Il Csi, il consorzio informatico regionale 1200 addetti, già negli scorsi mesi, oltre a una riorganizzazione interna, ha inserito 47 dipendenti per far fronte alle nuove esigenze: e se ne cercano altri 10, tra architetti di sistema, esperti di cybersceurity, program manager. Anche se non sempre è facile trovare i profili giusti.

